Исполняющий обязанности постоянного представителя США в ООН Ричард Миллс на заседании Совета Безопасности заявил, что администрация нового президента Джо Байдена намерена вновь открыть палестинские представительства в Вашингтоне, закрытые при экс-президенте Дональде Трампе, а также продолжить оказание гуманитарной помощи Палестинской автономии.

«Администрация Байдена восстановит надежное взаимодействие США с палестинцами, а также с израильтянами. Сюда будет относиться обновление наших отношений с палестинским руководством и палестинским народом, отношений, которые атрофировались за последние четыре года», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Миллс отметил, что Соединенные Штаты поддерживают принцип мирного сосуществования двух государств и ожидают, что Израиль и Палестина будут воздерживаться в будущем от односторонних шагов. По его словам, Вашингтон не допустит односторонней аннексии палестинских территорий, сноса построек и подстрекательств к насилию. Также в Восточном Иерусалиме будет открыто американское консульство.

Постпред подчеркнул, что, возможно, палестино-израильский конфликт и не является главной проблемой на Ближнем Востоке, но его разрешение окажет существенное благотворное влияние на ситуацию.

Избранный в 2016 году 45-ый президент США Дональд Трамп во время пребывания на посту начал реализацию своего плана по ближневосточному урегулированию, который он назвал «сделкой века». Трамп предложил признать все уже существующие незаконные еврейские поселения израильской территорией и назвал Иерусалим «неделимой столицей» Израиля, перенеся туда посольство Соединенных Штатов.

«Так называемый «мирный план» Дональда Трампа не признавал за палестинцами даже минимальных прав. Уверен, что «сделка века» уйдет вместе с действующим главой Белого дома», – прокомментировал политику экс-президента премьер-министр Палестины Мухаммед Иштийе.