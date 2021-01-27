Политика Ангелы Меркель всегда сочетала в себе прагматизм и жесткость. Она умеет договариваться, трезво оценивает немецкие интересы и возможности, но в то же время очерчивает «красные линии». Если в отношении США канцлер не смогла как-то ответить на выпады Трампа по НАТО и «Северному потоку-2», то против России без долгих раздумий ввела санкции после госпереворота в Украине. В приоритете у нее был Европейский союз, углубление евроинтеграции с созданием в будущем своей армии и общего бюджета. Но и союз с США под сомнение она не ставила.

Как любой другой долгожитель, она ожидает преемственности. Преемник был найден, но надежд не оправдал. После скандала с выборами в Тюрингии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в 2018 году избрали, «принеся в жертву» более харизматичного, авторитетного и яркого Фридриха Мерца, ушла в отставку, и операция преемник снова встала на повестку дня. Большинство из 1001 делегата Христианско-демократического союза остановились на кандидатуре Армина Лашета. По сравнению с Мерцем и министром здравоохранения Йенсем Шпаном его можно назвать последователем Меркель.

Если ХДС выиграет выборы в бундестаг и Лашет станет канцлером, он продолжит дело Меркель, прежде всего внутри страны. Что касается внешней политики, то принципиальных отличий ждать не стоит. Как минимум, потому что он тоже из ХДС, и его считают кем-то средним между правым либералом Мерцем и внутрипартийным критиком Меркель Шпаном. Хотя определенные корректировки возможны.

К России, например, Лашет относится с большим терпением, чем его конкуренты на выборах в ХДС – Норберт Реттген и Фридрих Мерц. Если два последних призывали заблокировать «Северный поток-2» после отравления Алексея Навального, то избранный председатель консерваторов призвал не спешить с санкциями. Лашет как-то раскритиковал политический климат в Германии, когда любого, кто выражает отличную позицию по России, считают «агентом» Путина или «Газпрома». Когда отравили Сергея Скрипаля, рейнский министр поставил под сомнение выводы британских властей о вине Москвы.

Что касается Соединенных Штатов, то, независимо от того, кто станет канцлером, ему придется считаться с многотысячным воинским контингентом, расположившимся на немецкой земле. Германия – член НАТО, неударная держава, окруженная другими натовскими странами. В принципе, Лашет и сам не ставит под сомнение трансатлантическую солидарность. Он раскритиковал Трампа за то, что тот нанес удар по американоцентричной картине мира.

«Корона», локдаун, мутирующий вирус – словно этого мало, так еще и картины из вашингтонского Капитолия. Америка всегда была страной свободы и демократии. Доверие было подорвано президентом, который пролил яд в душу американцев», – отметил Лашет.

Германия, по меркам ЕС, сильна, но глобально недостаточно мощна, чтобы брать на себя функции центра либерального западного мира. В этом вопросе правящие круги ФРГ охотно уступают США инициативу. При этом говорить о полном подчинении Берлина воле Вашингтона не приходится. Лашет умеет открыто выражать свое недовольство. В свое время он обвинил США в поддержке ИГИЛ. И, конечно, в спорном вопросе о «Северном потоке-2» Лашет, как минимум, будет не мягче Меркель защищать проект, а может, и напористее.

Турецкое направление с 2014 года для Германии стало одним из ключевых. Миллионы беженцев из Сирии все еще удерживаются благодаря усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара нужна. Если миграционные потоки продолжатся, то в Европе неизбежен политический кризис с далекоидущими последствиями для самой Германии.

Кстати говоря, в немецких СМИ его называют «турецким Армином» из-за его терпимого отношения к мигрантам и близких связей с турецкой общиной. Во время пандемии Лашет дал «зеленый свет» BioNTech – компании, которая произвела вакцину Pfizer. Основателем этой фармкомпании является этнический турок Угур Шахин. Ходят также слухи о связях Лашета с «Серыми волками», но информация не подтверждена.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что Лашет будет руководствоваться немецкими интересами, действовать прагматично, пытаться налаживать связи с Россией и восстанавливать союз с США.