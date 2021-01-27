В Нур-Султане и Алматы вечером 21 января практически одновременно были совершены нападения на этнических казахов, бежавших из китайского Синьцзяна, пишет Vlast.Kz. Пострадавшие получили статус беженцев недавно, предположительно, их преследовали из-за обнародования фактов нарушения прав национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе (СУАР) КНР.

Одна из жертв атаки Кайша Акан сообщала о том, что ей и ее семье, оставшейся в Китае, поступали угрозы и требования не публиковать правду о «лагерях перевоспитания» и нарушениях прав человека в регионе.

«Около 10 часов ночи мне позвонила Кайша Акан и сказала, что ее кто-то избил. Когда мы поехали к ней, Кайша добралась до дома одна. Она пошла в магазин в 500-600 метрах от своего дома, чтобы купить молока и хлеба. Тогда ее дважды ударили по голове твердым предметом и потащили по земле. В это время она упала в обморок. Некоторое время она пролежала на улице и замерзла. У нее была тяжелая травма головы, и она с трудом могла с нами разговаривать. Потом мы вызвали скорую помощь и полицию. Кайша Акан сейчас находится в городской больнице №4», – рассказал представитель объединения «Нағыз атажұрт еріктілері» Бекзат Максутхан.

Сама Кайша Акан сообщила по телефону, что до этого неизвестные люди следовали за ней. Произошедшее 21 января нападение стало первым.

По словам Максутхана, когда он приехал в больницу с Кайшой Акан, ему поступил звонок из Нур-Султана от сестры второго пострадавшего – Мурагера Алимулы. «Она сказала, что ночью Мурагер получил ножевое ранение. На Мурагера напали двое мужчин и дважды ударили ножом», – рассказал он.

Кайша Акан и Мурагер Алимулы – двое из четырех этнических казахов, бежавших из Китая на историческую родину из-за опасений преследования и отправки в «лагерь перевоспитания». Осенью 2020 года они получили статус беженцев.

По многочисленным данным правозащитников, в СУАР продолжаются преследования людей по религиозному и этническому признаку. Живущих в регионе уйгуров, этнических казахов, кыргызов и представителей других тюрко-мусульманских народов отправляют в «лагеря перевоспитания». Структуры ООН и Human Rights Watch заявляли, что число находящихся там может составлять до миллиона человек.

Ситуация стала предметом серьезного внимания многих государств мира. На прошлой неделе США объявили политику Китая в отношении уйгуров геноцидом и преступлением против человечности, сообщаетиздание Axios, ссылаясь на заявление бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что, по крайней мере, с марта 2017 года Китайская народная республика под руководством и контролем Коммунистической партии совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», – отметил он. По словам Помпео, в число преступлений, которые продолжаются, входят произвольное заключение более миллиона уйгуров в специальные лагеря, принудительная стерилизация, пытки задержанных, принудительный труд, ограничение свободы вероисповедания, свободы выражения мнений и свободы передвижения. Госсекретарь США заявил о геноциде уйгуров за день до того, как истекали его полномочия. Ранее с аналогичным заявлением выступал новый президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и других мусульманских меньшинств, называя лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.