В США впервые на должность первого окружного прокурора назначили мусульманку, 52-летнюю Сайму Мохсин, сообщает Detroit Free Press.

Мохсин родилась в Пакистане, до назначения работала в Отделе по борьбе с насилием и организованной преступностью при Прокуратуре США, а также в Целевой группе по борьбе с наркотиками и в Отделе по общим преступлениям, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

2 февраля Сайма Мохсин будет приведена к присяге в качестве исполняющего обязанности прокурора Восточного округа Мичигана. Ныне занимающий эту должность Мэтью Шнайдер уйдет в отставку 1 февраля.

«Я очень рад передать этот пост в руки одного из лучших федеральных прокуроров, которых я когда-либо знал, Саймы Мохсин. Сайма – профессиональный юрист и талантливый менеджер. Она первая женщина, иммигрантка, мусульманка, которая займет эту должность в США», – прокомментировал назначение Шнайдер.

Это уже второе значимое событие года для исламского сообщества США. Ранее в этом месяце школьная учительница и общественный деятель йеменского происхождения Дебби Аль-Мунтасер вошла в историю как первая американка-мусульманка, вознесшая молитву на церемонии инаугурации президента, состоявшейся 20 января. Аль-Мунтасер выбрала для инаугурации Байдена кораническую суру 57 («Железо»), аяты с 4 по 7, и зачитала их на английском языке.