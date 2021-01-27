Что поменялась в азербайджанской армии с начала 90-х годов?

Какими были вооруженные силы Азербайджана 30 лет назад и что изменилось сегодня? На что пошло руководство страны, чтобы усовершенствовать вооруженные силы? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью TRT на русском – глава международного департамента Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов. #Азербайджан #армия #Минобороны