ПОЛИТИКА
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Видного «борца с наркотиками» обвиняют в создании наркосиндиката с рабами
Бывший руководитель одного из подразделений ФСКН в Москве и Московской области создал целую сеть лабораторий по производству наркотиков, использовав для этого рабов-мигрантов. Транспортировка зелья осуществлялась на машинах с мигалками
Видного «борца с наркотиками» обвиняют в создании наркосиндиката с рабами
Фото: ФСБ РФ / Others
27 января 2021 г.

ФСБ России задержала в Ивановской области бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), сообщает РИА «Новости». Его подозревают в создании нескольких подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков, сбыте запретных веществ и использовании рабского труда.

В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли более 59 килограммов наркотиков, свыше 10 тонн жидкости, содержащей наркотики, лабораторное оборудование, а также оружие.

Личность задержанного не раскрывается. Известно, что до закрытия ведомства в 2016 году он руководил одним из подразделений управления ФСКН по Москве и Московской области. По версии спецслужб, этот человек организовал целый синдикат, руководил членами преступной группы и управлял финансовыми потоками.

Как утверждает следствие, в нарколабораториях использовали труд иностранных граждан, которых «насильственно удерживали под угрозой физической расправы». Для распространения наркотиков участники ОПГ использовали автомобили класса «люкс» с мигалками, а также форму со знаками различия органов ФСБ.

Всего по делу задержали 16 человек, выходцев из семи регионов России, в том числе «одного из ивановских руководителей органа местного самоуправления». Его должность и роль в наркобизнесе не уточняются. 14 из них поместили в СИЗО, еще двоих отправили под домашний арест. Задержанным грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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