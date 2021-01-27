Сотрудники правоохранительных органов Туркменистана усилили меры по преследованию мужчин, которые следуют нормам ислама. Их заставляют сбривать бороды и употреблять алкоголь. Как пишет сайт «Радио Азатлык», рейды проводятся систематически, при этом полицейские используют доносчиков для выявления религиозных граждан.

Кампания по задержанию носящих бороды мужчин набирает обороты, в частности, в Лебапском велаяте – в Фарапском и Чарджоузском этрапах. Полицейские останавливают небритых молодых людей на улицах и забирают в участки, где их заставляют бриться и распивать алкогольные напитки. Последнее необходимо для того, чтобы доказать: запрет на употребление спиртного, установленный в исламе, не соблюдается.

Кроме того, как указывают «Хроники Туркменистана», нередки случаи вымогательства взяток. Полицейские обещают мужчинам, что отпустят их, только если те заплатят 100 манатов (около 28 долларов), иначе им выпишут штраф. По неподтвержденным данным, в некоторых случаях в отделениях задержанные подвергаются избиениям и унижениям.

По информации корреспондентов «Радио Азатлык», полиция на днях задержала на улице нескольких бородатых людей и доставила их в отделение по подозрению якобы в причастности к «религиозным экстремистам» и «ваххабитам». Как рассказал собеседник издания, который оказался в числе задержанных, сотрудники правоохранительных органов нецензурно выражались и действовали крайне грубо.

«Полиция сбрила мне бороду, заявив, что мое слегка бородатое лицо не соответствует фотографии в паспорте. Затем они заставили меня выпить водки со словами «пей, если ты не ваххабит» и без объяснения причин заставили заплатить штраф в размере 50 манатов, но квитанцию не дали. В тот день в отделении милиции было еще около 10 человек, оказавшихся в аналогичном положении», – отметил источник.

Помимо этого, жителей Фарабского этрапа моложе 55 лет, соблюдающих обычаи ислама и ежедневно молящихся, вызывают на беседы в местную администрацию и домоуправления. В один из частных домов Фараба, где на пятничную молитву собрались около десяти человек, ворвались полицейские. Они задержали всех присутствующих и доставили их в изолятор временного содержания по обвинению в «нарушении правил карантина».

Также останавливают водителей автомобилей. Как рассказал корреспонденту «Хроники Туркменистана» один из задержанных, инспектор службы дорожного надзора полиции остановил его под предлогом проверки документов. Убедившись, что мужчине еще нет 40 лет, инспектор спросил, почему он носит бороду, и заявил, что это не разрешено. Водитель сказал, что он нигде не слышал и не читал о подобном запрете. Инспектор ответил, что «незнание законов не освобождает от ответственности» и потребовал ехать за ним в отделение полиции. Там задержанному еще раз сообщили, что бороду можно отращивать только по достижении 40 лет и заставили идти в ближайшую парикмахерскую. Водительское удостоверение мужчине вернули только после того, как он подчинился.

Запрет на ношение бороды действует в Туркменистане уже много лет, однако официально это правило нигде не прописано. При этом тех, кто не соблюдает негласный запрет, систематически преследуют.