Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал внимание на необходимости остановить растущие во всем мире исламофобию и ксенофобию. Об этом он заявил в видеосообщении на интернет-портале Weremember.gov.tr, созданном Управлением по связям администрации президента по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Президент отметил, что в настоящее время человечество переживает трудный период: наряду с пандемией коронавируса все большее распространение получает «вирус расизма».

«Происходит серьезный всплеск актов насилия в отношении мечетей, синагог и церквей. День ото дня совершается все больше преступлений на почве ненависти против представителей общества иной этнической, религиозной, языковой принадлежности, отличающихся своим внешним видом. Расистский террор превратился в угрозу безопасности, подрывающую мир в обществе и волю людей к совместному существованию. Между тем ужасные события прошлого века показали, к каким страданиям могут привести расистские идеологии», – отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что Холокост, геноциды в Боснии, Руанде и Камбодже, унесшие жизни миллионов людей, напоминают международному сообществу о его ответственности. Борьба с языком вражды – долг не только пострадавших, но и каждого человека, отметил он.

Лидер Турции также указал, что международное сообщество должно предпринять шаги, чтобы предотвратить повторение таких трагедий. «Необходимо наконец остановить исламофобию и ксенофобию, растущие под влиянием цифровых платформ и СМИ», – сказал он.

Интернет-сайт Weremember.gov.trсоздан для публикации материалов о Холокосте и актах геноцида в Руанде, Боснии, Камбодже и других странах. Здесь можно найти репортажи с жертвами таких трагедий, а также список тематических статей и книг.