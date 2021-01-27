Минфин США принял решение ускорить выход банкноты номиналом в 20 долларов. Теперь на ней вместо седьмого американского президента Эндрю Джексона появится портрет активистки движения за освобождение рабов в XIX веке Гарриет Табмен. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американские банкноты должны отражать историю и разнообразие страны, поэтому ведомство в настоящее время изучает возможность ускорить работу по этому вопросу, пишет Associated Press.

Отмечается, что Табмен станет первой женщиной на американских купюрах более чем за сто лет. До нее этой чести удостаивались бывшая первая леди Марта Вашингтон, изображенная на серебряном сертификате в один доллар выпуска 1891-1896 годов, и индейская принцесса Покахонтас – ее изображение присутствовало на 20-долларовой купюре с 1865 по 1869 годы.

Решение о том, чтобы поместить активистку на банкноту, приняла еще администрация экс-президента Барака Обамы, однако при Дональде Трампе процесс был отложен до 2028 года. Новая администрация Джо Байдена вернула рассмотрение замены изображения на купюре в актуальную повестку.

Гарриет Табмен принимала активное участие в деятельности тайной сети активистов под названием «Подпольная железная дорога» в XIX веке. Они помогали беглецам с рабовладельческих плантаций добраться до северных штатов и Канады. Табмен лично участвовала в освобождении не менее 70 рабов.