ПОЛИТИКА
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Местные СМИ: в морге Капана гниют трупы убитых в Карабахе армянских военных
Армянские журналисты описывают Капанский морг как настоящее «чистилище»: трупы погибших военнослужащих хранятся в антисанитарных условиях, их передают родственникам в пакетах, а не в гробах. При этом многие тела до сих пор не опознаны
Местные СМИ: в морге Капана гниют трупы убитых в Карабахе армянских военных
Иллюстративное фото / Others
27 января 2021 г.

Армянский «Пятый канал» выпустил репортаж о безразличном отношении правительства Армении к военнослужащим, погибшим в Карабахской войне. Как передает 1news.az, в описании репортажа под названием «Тела под открытым небом», опубликованном в YouTube, говорится о том, что Ереван до сих пор не обнародовал реальное число жертв конфликта.

«В среду (20 января) вице-премьер Авинян заверил, что число жертв не превышает 4000 человек. По его словам, на сегодняшний день из зоны боевых действий вынесено 3439 тел. Насколько быстро работает правительство в этом контексте, могут сказать только родные пропавших без вести, для которых время остановилось», – сказано в описании к видео.

Съемки проходили в Капане, где в единственном полуразрушенном морге более месяца гниют тела неопознанных участников войны. По словам журналистки, сейчас в этом морге – настоящее «чистилище»: антисанитарные условия и полный беспорядок в процессе распознавания тел и выдачи их родственникам. «Безразличие не только к погибшим, но и к родственникам военнослужащих приводит к тому, что тела погибших военнослужащих передают их родственникам в пакетах, а не в гробах», – говорится в репортаже.

При этом руководство Капанского морга отмечает, что личности погибших до сих пор полностью не установлены.

Как отмечает армянский Telegram-канал «Говорит Ереван», «страну превратили не просто в цирк, а в бойню, где бессмысленна жизнь даже одного армянина».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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