Британские компании заинтересованы в участии в восстановительных работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Карабаха, а также в развитии использования возобновляемой энергии в Азербайджане в целом. Об этом заявил посол Великобритании в стране Джеймс Шарп в ходе встречи 27 января с министром энергетики АР Парвизом Шахбазовым.

Как сообщили изданию Apa.Az в Минэнерго, на переговорах также обсуждались вопросы создания «зеленых зон» на карабахской территории.

Шахбазов рассказал об эффективных партнерских отношениях с компанией BP и высоко оценил совместные усилия в соответствии с вызовами, стоящими перед энергетическим сектором.

К инициативе по восстановлению инфраструктуры на деоккупированных территориях готовы присоединиться и американские компании. В частности, они заинтересованы в управлении водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере цифровых и инновационных технологий, отметил посол США в стране Эрл Литценбергер, которого принял у себя министр экономики Микаил Джаббаров.

Глава Минэконома, в свою очередь, отметил, что разработанная под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева концепция восстановления и развития территорий, которые были освобождены от оккупации, предусматривает широкое использование государственно-частного партнерства, а также специальные программы стимулирования для иностранных инвесторов и привлечения иностранных компаний для развития территорий. Литценбергер подчеркнул важность установления устойчивого мира в регионе.

В ноябре прошлого года в Баку объявляли о планах в короткие сроки построить новую дорогу в освобожденный от армянской оккупации город Шуша. О строительстве полотна протяженностью более 100 километров и шириной 37,7 метров, которое будет реализовано одновременно по нескольким участкам, распорядился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также азербайджанское правительство подписало контракты на проведение буровых работ на золоторудных месторождениях в Зангелане, Вежнали и Кяльбаджаре. По словам депутата Таира Миркишили, договор предусматривает проведение буровых работ со стороны консорциума, учрежденного Азербайджаном совместно с одной зарубежной компанией. «После того, как территории, освобожденные от оккупации, будут очищены от мин, консорциум заявит о готовности ведения буровых работ», – отметил он.