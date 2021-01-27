Самарский областной суд 26 января оставил в силе решение Красноглинского районного суда, в августе прошлого года признавшего экстремистским сборник «Толкование Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостивого» Абдурахмана Ас-Саади – одного из фундаментальных богословских мусульманских трудов. Об этом сообщает «Idel.Реалии», ссылаясь на канцелярию областного суда.

Представители прокуратуры, выступая на суде, связали требование о запрете сборника с делом о «ячейке салафитов»: в 2016 году во время обыска в молельном доме в самарском поселке Красный пахарь книга была найдена сотрудниками ФСБ вместе со взрывчаткой.

В марте 2018 года лингвистическая экспертиза, которая выполнялась самарским управлением ФСБ, отмечает издание, обнаружила в сборнике «высказывания экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти, вражды либо розни по признаку отношения к религии (в отношении групп «иудеи», «христиане», «неверующие»).

За последние годы многие фундаментальные исламские теологические труды в России официально попали в списки экстремистских материалов. Инициаторами запретов часто выступают региональные надзорные органы и суды, решения которых впоследствии становятся обязательными по всей стране. Такая практика вызывает серьезную критику у специалистов и религиозных структур из-за того, что борьба с преступной деятельностью подобными методами нередко приводит к правовым курьезам.

Так, в 2015 году президент Владимир Путин выступил инициатором принятия закона о запрете признания текстов священных книг экстремистскими. Это стало реакцией на решение южно-сахалинского суда, который счел незаконными в России некоторые цитаты из Корана.

Ранее Красноглинский районный суд Самары запретил также восемь книг из серии «Исламская библиотека» издательского дома «Умма».