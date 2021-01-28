Издания Bellingcat и The Insider совместно с немецким Der Spiegel представили новое расследование смертей трех общественных деятелей в России. Они утверждают, что к ним причастны те же лица (предположительно сотрудники ФСБ), которых обвиняют в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Речь идет о политике державно-патриотической ориентации Никите Исаеве, активисте и журналисте Тимуре Куашеве и общественнике Руслане Магомедрагимове.

Первый был найден мертвым на окраине Нальчика 1 августа 2014 года. На теле был обнаружен след от шприца, а на лице и коленях – ссадины и гематомы, но официальной причиной смерти была названа острая коронарная недостаточность.

В расследовании утверждается, что якобы причастный к отравлению Навального Константин Кудрявцев, а также Иван Осипов, Денис Мачикин и Роман Матюшин, названные сотрудниками ФСБ, находились в Начальнике и соседних городах в то же время.

Отец журналиста Хамби Куашев рассказал The Insider, что образцы крови Тимура были направлены в НИИ-2 ФСБ, где, по данным расследователей, работают сами участники группы. Экспертиза следов яда не обнаружила.

В случае с активистом общественного регионального движения «Единство» Руслана Магомедрагимова журналисты не исключают «высокую долю вероятности совпадения» обстоятельств. Тело дагестанца было найдено в марте 2015-го в Каспийске, следы насилия на нем отсутствовали. Родственники активиста рассказали, что на его шее нашли два следа, похожих на укол шприцем. По данным журналистов, двое предполагаемых сотрудников ФСБ прилетели в Махачкалу за несколько дней до смерти Магомедрагимова. Также, по их мнению, «для местных силовиков и преступных групп убийство посредством отравления через укол шприцем нехарактерно».

Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия» и советник главы «Справедливой России» Сергея Миронова, поручившего ему готовить кандидатов на выборы от партии, умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов – Москва. По словам возлюбленной Исаева, находившейся рядом с ним в тот день, во время поездки он вышел в туалет, а вернувшись, почувствовал себя плохо. Врачи на ближайшей станции не смогли ему помочь и констатировали смерть, официальной причиной был назван сердечный приступ. До результатов экспертизы тело было кремировано по воле покойного.

По данным проводивших расследования изданий, за Исаевым начали следить в конце 2018 года во время его поездки в Челябинск. Журналисты нашли семь совпадений по городам и датам его поездок и фигурантов расследования. Bellingcat и The Insider отмечают, что Исаев был «абсолютно лояльным Кремлю политиком» и признают, что у них нет однозначных объяснений, чем «провластный «патриот» мог не угодить ФСБ».

В Кремле заявили, что с новым расследованием «не ознакомились» и «не хочется тратить на них время» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними. А зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства».

В декабре 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал 45-минутную запись беседы с человеком, которого он называет сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, якобы «работавшим по трусам» с целью его отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». В ФСБ расследование Навального объявили «подделкой».