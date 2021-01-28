Ученые с кафедры микробиологии турецкого университета Uludağ в Бурсе разработали назальный спрей Genoxyn, который способен всего за минуту уничтожить коронавирус, сообщает Daily Sabah.

Лекарство разработано докторами Шехиме Гюльсюн Темель, Ахметом Умитом Сабанджи и преподавателем кафедры Джунейтом Озакыном. Исследователи совместно с другими учеными из университетов Uludağ и Çukurova протестировали противомикробные и противовирусные эффекты разработанного раствора. В результате тестов было подтверждено, что спрей предотвращает размножение бактерий и вирусов.

Сабанджи рассказал, что он начал проводить исследования по защите от инфекций еще до пандемии коронавируса. «Мы доказали, что первый наш раствор обладает антибактериальными свойствами, и с началом пандемии мы подумали о том, можно ли использовать его в борьбе с COVID-19. Так мы усовершенствовали новый пероральный и назальный спрей и отправили его на тесты на биосовместимость», – сказал он.

Как известно, коронавирус чаще всего попадает в организм человека через рот, нос и глаза. «Наши исследования показали, что раствор убивает вирус во рту и в носу. Уничтожение инфекции за короткое время означает предотвращение ее проникновения в клетки и уменьшение количества вирусов в организме. Если раствор может предотвратить заражение – это будет хорошей защитой», – пояснил Сабанджи.

Шехиме Темель отметила, что действие спрея видно уже через минуту использования, что наиболее важно – раствор не повреждает эпителиальные клетки на слизистых оболочках. «Мы даже доказали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, использование раствора безопасно, поскольку он не вредит клеткам человека», – сказала она.

«После того, как продукт был усовершенствован, его действие стало более длительным благодаря новейшим технологиям. С применением нанотехнологий он начал оказывать долгосрочное воздействие через определенные молекулы. Кроме того, тот факт, что он обладает биосовместимостью и действует, не повреждая ткани и клетки человека, позволил нам сделать его пригодным для использования», – подтвердил слова коллег Озакын. По словам ученого, Genoxyn также уничтожает бактерии и грибок.