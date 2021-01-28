ПОЛИТИКА
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Месут Озиль: Ни за что больше не сыграю за сборную Германии
Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озиль подписал контракт со стамбульским клубом «Фенербахче». Ранее он играл за сборную ФРГ, английский «Арсенал» и испанский «Реал Мадрид». Во время пресс-конференции звезда спорта также выразил солидарность с Азербайджаном, недавно освободившим свои земли от более чем 25-летней армянской оккупации. #Фенербахче #Озиль #контракт
Месут Озиль: Ни за что больше не сыграю за сборную Германии / Others
28 января 2021 г.
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