Месут Озиль: Ни за что больше не сыграю за сборную Германии

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озиль подписал контракт со стамбульским клубом «Фенербахче». Ранее он играл за сборную ФРГ, английский «Арсенал» и испанский «Реал Мадрид». Во время пресс-конференции звезда спорта также выразил солидарность с Азербайджаном, недавно освободившим свои земли от более чем 25-летней армянской оккупации. #Фенербахче #Озиль #контракт