Власти Ленинградской области намерены проверить условия проживания пострадавшей на акции протеста в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге Маргариты Юдиной и ее 15-летней дочери.

«У органов опеки есть вопросы в отношении условий ее [дочери Юдиной] проживания. Почему она не ходила в школу и сейчас не учится», – цитирует «Подъем» главу Лужского района Юлия Намлиева.

По словам чиновника, «нет оснований говорить о лишении прав». «Речь идет о контрольных мероприятиях, то же самое производилось неоднократно со старшими детьми [Юдиной]», – сказал глава района.

Намлиев отметил, что женщина, жалуясь на холод в доме, отказывалась от предложенных администрацией дров. «Органы опеки она не пускает, несовершеннолетняя дочь не обучалась в образовательных учреждениях, неработающие совершеннолетние дети в службу занятости ни по вопросам трудоустройства, ни за поддержкой не обращались», – заявил руководитель администрации.

Он добавил, что ему также интересно, планируют ли сыновья Юдиной, которым 20 и 25 лет, пройти срочную службу в армии. «Семья уезжала в ФРГ, затем вернулась, при этом сыновья не встали на учет в военкомат, поэтому и не служили в армии», – рассказал Намлиев. В свою очередь адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов, защищающий интересы Юдиной, сообщил, что ее младший сын – инвалид, и «его просто нельзя забирать в армию».

Жительницу Луги Маргариту Юдину 23 января во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге ударил ногой в живот сотрудник полиции. После инцидента женщина попала в больницу, куда позже к ней пришел с цветами ударивший ее полицейский и попросил у нее прощения. Юдина сначала вроде сказала, что простила его, но затем заявила – все должно быть по закону. Теперь она намерена обратиться в Следственный комитет с требованием завести на сотрудника правоохранительных органов полиции дело, пишет «Медуза».

«Я человек мягкий – простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», – сказала Юдина. По ее словам, такие действия полиции «нужно пресекать, обрывать на корню».

26 января к женщине приходили сотрудники органов опеки и прокуратуры, которые, по словам юристов «Команды 29», фотографировали ее дом из-за забора и пояснили, что «пришли разъяснить Маргарите ее права». После этого ей стало плохо, и Юдину увезли в больницу.