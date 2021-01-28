Акции в поддержку Навального обернулись задержаниями по всей России

В ответ на не согласованные с властями акции в поддержку Алексея Навального по России прокатилась волна задержаний и арестов. Оппозиционеров и простых участников митингов обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, призывах к массовым беспорядкам и нападениях на силовиков #Россия #аресты #задержания