Россия в 2020 году поднялась на восемь строчек в индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International. По итогам анализа показателей РФ набрала 30 из 100 баллов и заняла 129-е место из 180, разделив его с Габоном, Малави, Мали. Это самый высокий результат России с 2012 года, отмечает The Insider, – по итогам 2019 года эксперты ставили страну лишь на 137-е место.

Как указали в Transparency International, значение индекса в 30 единиц означает очень высокий уровень восприятия коррупции. «Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в индексе, что отражает отсутствие системного противодействия коррупции», – говорится в отчете.

При этом борьбу с коррупцией в стране подменяют «единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве», добавили в организации.

Для улучшения показателей, считают в Transparency International, российским властям нужно обеспечить независимость правосудия, равный доступ кандидатов к выборам, независимость принятия законов от лоббистских групп. Кроме того, страна должна предотвращать кампании по дезинформации, защищать борцов с коррупцией и усиливать международную кооперацию в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег.

Лидерами рейтинга-2020 года стали Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов. США заняли в списке худшую с 2012 года позицию, набрав 67 баллов. Самый низкий индекс (12 баллов) оказался у Южного Судана и Сомали. Среди стран постсоветского пространства высокие места в индексе восприятия коррупции у Эстонии (17), Литвы (38) и Латвии (44). Грузия осталась на 45-м месте, Беларусь – на 63-м, а Украина опустилась со 117-го места на 121-е.