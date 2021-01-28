YouTube начал наказывать своих пользователей за размещение видеороликов с российским гимном. Первым на это обратил внимание блогер Юрий Хованский, отмечает Oktagon.Media.

«Вы знали, что не можете петь гимн России на YouTube, потому что он принадлежит неким BMI – Broadcast Music, Inc? Вот эти ребята владеют правами на гимн», – написал блогер в своем Telegram-канале.

По его словам, на все попытки спеть гимн «нота в ноту» от видеохостинга ему приходило предупреждение «Спорный контент». «Если вы споете его по нотам, как он задуман, у вас будут проблемы с авторскими правами», – пояснил Хованский.

Как сообщает Telegram-канал «Незыгарь», практика приватизации отечественных композиций распространилась в YouTube в середине 2020 года – тогда стало известно, что права на композиции «Священная война» и «День Победы», по версии Google, принадлежат американскому лейблу The Orchard Music.

Доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов сказал изданию «ПолитРоссия», что гимн России как государственный символ не может подразумевать под собой наличие авторских прав на каких-либо платформах. По словам эксперта, российские власти могут оспорить передачу прав на композицию BMI на национальном уровне в США, где находится главный офис YouTube. Можно даже инициировать судебный процесс, однако как именно он завершится – сложно предположить, подчеркнул он.