Через год после начала пандемии пришло время еще раз взглянуть на значимые неизвестные в отношении COVID-19. Как эволюционировали различные научные консенсусы относительно вируса, его заразности, течения болезни и лекарств? Части пазла постепенно складываются, но финальная картинка все еще остается непостижимой, пишут журналисты швейцарского издания газеты Le Temps.

Во-первых, до сих точно неизвестно, как началась китайская эпидемия, напоминает газета. Предпочтительной гипотезой по-прежнему остается то, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей. Среди них много коронавирусов, некоторые из которых уже вызвали эпидемии среди людей, например, SARS-CoV-1 в 2002 году. Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем приобрел способность заражать людей, а как раз поиски «промежуточного хозяина» не сдвинулись с мертвой точки. Le Temps приводит точку зрения вирусолога Этьена Декроли, который не исключает, что вирус случайно ускользнул из лаборатории.

Во-вторых, сейчас врачами все равно не установлено, как передается вируc, констатируют журналисты. «Основной путь передачи представляют собой капельки слюны, а аэрозоли являются менее важным переносчиком», – сказала вирусолог Валерия Каньо из Университетской клиники CHUV в Лозанне. «Генетические варианты коронавируса, включая B.1.1.7 и V2, считаются более заразными, потому что они имеют большую прочность связывания с клеточными рецепторами и потому, что их появление совпадает с ростом числа случаев, но нет достаточных доказательств для того, чтобы утверждать, что пути передачи изменились в том или ином направлении», – добавляет специалист.

В-третьих, неизвестно, как долго сохраняется иммунитет. «Мы все еще не знаем, какое количество антител необходимо для предотвращения повторного заражения», – указывает специалист по инфекционным заболеваниям вирусологической лаборатории HUG Полина Веттер.

В-четверых, точно неизвестен уровень смертности. «Уровень смертности от COVID-19 сейчас колеблется от 0,5% до 1% заражения, - сказал журналистам директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао. – Смертность тесно связана с возрастом. У лиц старше 80 лет она составляет от 25 до 50%, что делает его серьезным заболеванием в пожилом возрасте». Среди людей до 50 лет уровень смертности составляет порядка 1 на тысячу, что близко к показателю гриппа, добавляет эксперт.

В-пятых, неизвестно, какими лекарствами лечить. «В университетских больницах Женевы (HUG) в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения большинству госпитализированных пациентов назначают дексаметазон», – указала глава клиники службы фармакологии и токсикологии Каролина Самер. Что касается ивермектина (противопаразитарное средство) и колхицина (противовоспалительное средство), популярных в СМИ препаратов, то медик говорит, что «клинических данных пока недостаточно».

В-шестых, непонятно, почему одни случаи заболевания настолько серьезны, а другие безобидны. «Имеющиеся доказательства указывают на иммунную реакцию организма, которая ухудшает клиническую картину у пациентов. Какое-то время привилегированной версией считался цитокиновый шторм, который заключается в сверхактивации белков, ответственных за передачу сигналов в клетке во время воспаления. Теперь он уступает место той роли, которую могут играть определенные антитела, направленные против организма, так называемые аутоантитела», – отметила Валерия Каньо.

В-седьмых, SARS-CoV-2 мутирует, но это, судя по всему, не играет роли.

В-восьмых, точно неизвестно, какую роль играют дети. «Выводы исследования, проведенного, в частности, на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет HUG и Женевским университетом, в этом смысле особенно красноречивы: уровень серологической распространенности у детей старше 6 лет (23%) оказывается почти идентичным общему населению (22%)», – приводят статистику журналисты.

В-девятых, неизвестно, заразны ли домашние животные. «Собаки, кошки, а также норки, львы, тигры и гориллы, живущие в зоопарках: список животных, у которых зафиксированы случаи заражения SARS-CoV-2, продолжает расти, – цитируют журналисты Le Temps эпидемиолога Франсуа Роже из Центра международного сотрудничества по сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (CIRAD). – Хотя исследования показывают, что распространение вируса среди собак и кошек является умеренным, значительные вспышки вируса были зарегистрированы на норковых фермах, особенно в Дании, где пришлось забить несколько миллионов животных».

Наконец, в-десятых, неизвестно, чем закончится пандемия. Антуан Флао считает, что «стратегия жизни с вирусом» рискует привести население «к вратам лета с очень интенсивной циркуляцией вируса, значительно превышающей уровни июня 2020 года, если ничего не будет сделано для его сдерживания, и угрожает новыми серьезными вспышками». Франсуа Баллу, профессор Университетского колледжа Лондона, настроен более оптимистично: он считает, что вирус может стать эндемическим, а это означает, что человечество будет сталкиваться с сезонными эпидемиями, как в случае с гриппом.