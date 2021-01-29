«Русские англичане» – оппозиция или власть?

Разыгрывающие антибританскую карту в наши дни нередко указывают на то, что Великобритания является прибежищем опальных в России фигур и использует их для свержения существующей российской власти. И действительно, на территории Великобритании сегодня проживает определенное число оппозиционно настроенных российских эмигрантов вроде Михаила Ходорковского, Евгения Чичваркина и Владимира Пастухова. Несколько ранее она стала прибежищем для Бориса Березовского, Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля. Но можно ли на этом основании считать, что Великобритания всерьез поддерживает российскую оппозицию и добивается свержения ее руками «своего врага» – нынешней российской власти?

Рассуждая об этом, надо иметь в виду, что в последние два десятилетия масштабы эмиграции из России превысили те, что имели место после революций и гражданской войны 20-х годов прошлого века. Так, на 2017 год совокупная цифра эмигрантов из России достигла 10 миллионов человек и с тех пор явно не уменьшилась. Далеко не все из них являются ярыми оппозиционерами, но среди российских эмигрантов хватает и таких – во всех странах, в которых они оказываются. Поэтому стихийными центрами концентрации российских оппозиционеров в последние годы стали Вильнюс, Берлин, Прага, а живут они сегодня в десятках городов различных стран мира, а отнюдь не только в Великобритании.

Далее, подобно тому, как в Великобритании живут и пытаются вести свою деятельность оппозиционеры из России, это делают эмигранты и оппозиционеры из десятков других стран, которые находят убежище на ее территории. Конспирологи, то есть сторонники теории заговора, считают это подтверждением того, что элиты и спецслужбы Великобритании пытаются закулисно править всем миром, свергая одни правительства и устанавливая другие. Но у этого факта есть и более прозаичное объяснение. Великобритания – это родина классического либерализма, страна, в которой гарантированы права на высказывания и ведение общественной деятельности. Поэтому препятствовать реализации таких прав законно находящимся на ее территории иностранцам противоречило бы британским законам и традициям.

Однако самым неудобным для сторонников существующей российской власти обстоятельством является то, что связанных с ней людей в Великобритании живет куда больше и чувствуют они себя в ней куда вольготнее, чем российские оппозиционеры.

19 ноября 2020 года произошло историческое как для Великобритании, так и для России событие. Королева Елизавета II впервые в истории предоставила титул британского барона русскому из России, которого в июле того же года к пожизненному пэрству представил премьер-министр Борис Джонсон. 18 декабря 2020 года первый русский лорд принес присягу как «барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации».

Кем же является этот человек? Выходцем из кругов российских оппозиционеров? Отнюдь, новоявленный британский барон Евгений Лебедев является сыном бывшего депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Александра Лебедева, выпускника Краснознаменного института КГБ СССР, в 1987 году работавшего в резидентуре внешней разведки СССР. Но, может быть, он «переметнулся» в противники российской власти, как это сделали некоторые бывшие офицеры КГБ?

И снова нет – Александр Лебедев до сих пор является членом Совета по внешней и оборонной политике, на сайте которого указано, что он «осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с рядом парламентских и правительственных органов: Администрация Президента РФ, МИД РФ, Министерство обороны РФ, Комитеты ГД РФ и Совета Федерации по международным делам, по обороне».

В Великобритании Лебедев владеет такими СМИ, как Independent, Evening Standard и телеканал London live. Как следует из его биографии, деньги на них он заработал явно не благодаря борьбе с российской властью. Но это очевидное обстоятельство не помешало британской королеве первому среди россиян предоставить титул британского барона и лорда сыну члена «Единой России» и офицера КГБ, а отнюдь не какому-нибудь живущему в Соединенном королевстве российскому оппозиционеру.

До этого, в 2018 году случился скандал, когда обнаружилось, что подданным британской королевы, присягавшим ей на верность, является один из наиболее известных кремлевских пропагандистов Сергей Брилев. И наконец, одним из самых известных «русских англичан» является Роман Абрамович, по неофициальным данным, кошелек семьи первого президента России, который благополучно был губернатором Чукотки в годы правления Владимира Путина, а сейчас является одним из богатейших как российских, так и британских бизнесменов, владельцем знаменитого футбольного клуба «Челси».

В целом же, по имеющимся оценкам, на территории Великобритании в настоящий момент живет более 200 000 семей российских чиновников, на фоне которых единичные российские оппозиционеры представляют собой каплю в море. И у самих британцев феномен «русских англичан» ассоциируется отнюдь не с революционерами, которые бежали в Великобританию, чтобы с ее территории бороться с существующей российской властью.

Об этом наглядно свидетельствуют соответствующие произведения современной английской культуры, снятые про «русских англичан», вроде сериалов McMafia и Londongrad или целого популярного реалити-шоу Meet the Russians («Встречайте русских»). Судя по ним, «русские англичане» в своей массе воспринимаются коренными британцами как коррумпированные чиновники и бандиты, с семьями и содержанками, дорвавшимися до шальных денег и самоутверждающимися благодаря шокирующему окружающих сверхпотреблению.

На этом фоне бросается в глаза уязвимость живущих в Великобритании противников российской власти. В 2006 году в Лондоне был отравлен полонием Александр Литвиненко, бывший офицер ФСБ, ставший противником российской власти. В 2012 году в городке Вейбридж был найден мертвым также предварительно отравленный Александр Перепеличный, который предоставлял ценную информацию по делу Магнитского – разоблачавшего коррупционные схемы юриста, после убийства которого в московском СИЗО против ряда высокопоставленных российских лиц Западом были введены санкции.

Наконец, в 2018 году в Солсбери посредством применения боевого яда «Новичок» было совершено покушение на еще одного разоблачителя коррупционных схем представителей российской власти – Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В ходе этого покушения была случайно убита гражданка Великобритании, и только после этого страна ввела санкции против российских властей, которые были в этом обвинены.

Впрочем, даже после такого скандала, уже в конце 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что сотрудники российских спецслужб «бродят за мной от моего дома до работы» и предположил, что «если будет приказ, они его, конечно, исполнят», имея в виду возможность его физического уничтожения.

Так что на фоне получающих титулы баронов и пэров и владеющих главными футбольными клубами представителей российской элиты жизнь немногих российских оппозиционеров в Великобритании благополучной не назовешь.

Давние связи элит

Подобные парадоксы заслуживают действительно серьезного анализа. Пока же отсутствие такового активно восполняется разными конспирологическими концепциями. Совсем недавно, по итогам событий 6 января 2021 года в Капитолии, мир узнал о конспирологической доктрине QAnon, адепты которой приняли участие в захвате резиденции Конгресса США. Эти люди считают, что Америкой правят влиятельные сатанисты и педофилы, захватившие ключевые публичные институты страны, и в первую очередь Демократическую партию.

Но конспирология вокруг Демпартии в США – не новое явление, и некоторые ее разоблачители шли в своих выводах куда дальше. Например, известный американский палеоконсерватор Линдон Ларуш (умер в 2019 году) считал, что в США действует влиятельное пробританское лобби, которое хочет лишить американскую республику завоеванной ею независимости и вернуть ее в состояние английской колонии.

В России в последние годы получила распространение схожая доктрина, создателем которой стал оригинальный литератор и блогер Дмитрий Галковский. Согласно его концепции, в 1917 году Британская империя через свою агентуру устроила в России революцию, чтобы уничтожить опасного конкурента, возглавляемого отборной аристократией во главе с царской семьей, которая входила в клуб старых европейских элит и могла претендовать на мировое лидерство.

С тех пор, по его мнению, Россия или анти-Россия, которой он считает Советский Союз и РФ, являются криптоколонией Великобритании, которая управляется посредством специально выведенного колониального класса смешанного происхождения («новиопов»), продвигаемых британской разведкой и всецело ориентированных на Лондон.

С одной стороны, глядя на тесные связи российской элиты с Великобританией, теория Галковского выглядит как тот самый дым, который не бывает без огня. С другой стороны, если копать дальше, многие концы с концами в ней перестают сходиться. Ведь Российская империя оказалась геополитическим конкурентом Британской только в годы правления Николая I, ставшего жертвой «головокружения от успехов», а именно превращения Петербурга в жандарма континентальной Европы после разгрома наполеоновской Франции.

Однако и сам этот разгром, и возникшая после него геополитическая конфигурация случились не по инициативе России. Во многом их инициатором была именно Англия, которая видела серьезную угрозу в континентальной Европе во главе с наполеоновской Францией. А самую большую угрозу для нее представлял возникший в конце XVIII века союз между Наполеоном и русским революционером на троне ПавломI, который бросил вызов всему укладу, созданному его матерью Екатериной II, убившей его отца и отнявшей у него престол при поддержке гвардии.

Если при Екатерине II ее приближенные привыкли к демонстративной роскоши, то мистик и аскет Павел I стал насаждать среди дворянства прусские порядки, одновременно проявляя заботу о простых людях. Но не менее знаковой была его внешняя политика – он пытался переориентировать Россию с союза с Англией, сырьевым придатком которой она фактически была, на союз с континентальной Европой во главе с близким ему по духу солдатским императором Наполеоном.

Однако Павел, как и его отец, был свергнут и убит придворными заговорщиками, а на его место взошел Александр I, пообещавший, что «все при мне будет, как при бабушке». Этот разворот в сторону Англии в итоге и привел к русско-французской войне 1812 года, в которой была разорена большая часть России.

Однако взаимодействие российских и английских верхов имеет еще более давнюю историю. Не кто иной, как Иван IV имел прозвище «английского царя» благодаря тому, что предоставил беспрецедентные привилегии для английского капитала в России. Пользуясь ими, в ней развернула свою деятельность английская «Московская компания» с сетью «английских дворов», серьезно потеснив не только привычных для России немецких и скандинавских купцов, но и роптавших русских предпринимателей.

А в эпоху т.н. «Смуты», когда на осколках рухнувшего Московского государства развернулась борьба противоборствующих сторон, пользующихся поддержкой разных иностранных государств (Речи Посполитой и Швеции), именно английские купцы финансировали ополчение князя Пожарского, которое фактически привело к власти династию Романовых. Так что представления об извечной вражде с Англией хоть России вообще, хоть России дореволюционной выглядят крайне неубедительными.

Великобритания – Турция: все гораздо проще

Если смотреть на британско-турецкие отношения под таким углом, в глаза бросится их куда более транспарентный характер.

Скажем, сегодня в Великобритании живет примерно полмиллиона турок. И среди них тоже есть люди, добившиеся успеха и признания в британском обществе, такие как баронесса Мераль Хусейн, входившая в руководство Либерально-Демократической Партии, дипломат Альпер Мехмет, профессор Сулейман Башак, банкир Мехмет Далман, новелистка Элиф Шафак и многие другие. Но и эта диаспора, и успех отдельных ее представителей имеют принципиально иной генезис, чем в случае с новыми «русскими англичанами».

Называя вещи своими именами, британские турки в своей массе представлены не семьями турецких чиновников и олигархов, а своими капиталами и достижениями они не обязаны разграблению Турции. Это просто живущие в Великобритании турки, которые работают и добиваются в ней успеха как британцы, но турецкого происхождения, максимум, используя преимущества диаспорной кооперации.

Самой же успешной частью британских турок являются британские подданные во многих поколениях, чья связь с этой страной насчитывает почти полтора столетия. В 1878 году под власть Британской империи перешел остров Кипр с проживавшей в нем многочисленной турецкой общиной. Эти кипрские турки, часть из которых эмигрировала в Англию уже в 20-е годы прошлого века, а другая в 50-е годы в результате устроенных греческими националистами этнических чисток, сегодня и являются самой многочисленной и самой успешной частью турецкой диаспоры в Великобритании. Из примерно 500 000 британских турок примерно 300 000 составляют именно они, абсолютно преобладая среди успешных турок в этой стране.

Что же касается отношений Великобритании и Турции, то это классические отношения двух стран со своими интересами. Несмотря на наличие в определенном сегменте турецкого общества антианглийских конспирологических настроений, уходящих корнями в события Первой мировой войны и последовавшей за ней Войны за независимость, турецкой внешней политике чужда антианглийская риторика.

Но и самой Турцией не правит элита, которая переводит из нее свои семьи и активы в Великобританию. При этом в британском обществе тоже присутствуют как протурецкие, так и антитурецкие силы. Первые обычно представлены среди консерваторов, которые прагматически смотрят на Турцию как на партнера Великобритании в средиземноморско-ближневосточном регионе. В роли вторых обычно выступают лейбористы, которые, будучи левой партией, симпатизируют курдским левым, связанным с террористической РПК.

У России же, возглавляемой ее нынешними правящими кругами, открытых друзей в британской политике практически нет. Зато, как видно, у самих этих кругов в Великобритании есть немало негласных покровителей и возможностей...