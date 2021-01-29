Озиль: Я читаю Коран и молюсь за победу перед игрой

Бывший игрок национальной сборной Германии по футболу Месут Озиль будет выступать за «Фенербахче». «Это всегда было моей мечтой», – сказал чемпион мира о своем переходе в турецкую суперлигу в эксклюзивном интервью TRT Deutsch. #Германия #Озиль #Фенербахче