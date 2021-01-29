На рассмотрение Национальной комиссии по алфавиту Казахстана представили обновленный вариант казахского алфавита на латинице, включающий 31 букву, сообщает «Казинформ».

Новый алфавит разработан в Институте языкознания им. Ахмета Байтурсунова. Один из его авторов Ербол Тлешов считает, что латиница значительно облегчит изучение казахского языка.

«Маленький ребенок 6-7 лет, посещая школу, за два месяца осваивает 42 буквы. А если учесть, что в новом алфавите 31 буква, выучить наизусть новый алфавит в короткие сроки наверняка смогут и пожилые люди. В свое время в школе мы заучивали 130 элементов таблицы Менделеева, также обозначенных латиницей со знаками препинания. Поэтому считаю, что изучение нового алфавита не создаст проблем для казахстанцев», – сказал кандидат филологических наук Ербол Тлешов.

Премьер-министр Аскар Мамин, под чьим руководством прошло заседание Нацкомиссии, разделяет мнение филолога. «Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями», – заявил он. Также свою оценку проведенной учеными работе дали министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Казахстан использует алфавит на основе кириллицы с 1940 года. Новый алфавит соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит, решение о котором было принято в 2017 году, планируется с 2023 по 2031 год.

Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) будут обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике.