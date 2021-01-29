ПОЛИТИКА
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4000 азербайджанцев числятся пропавшими без вести за две карабахских войны
Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев раскрыл данные о пропавших без вести в ходе двух карабахских войн и пригласил американских инвесторов в регионы, освобожденные от оккупации
4000 азербайджанцев числятся пропавшими без вести за две карабахских войны
Фото: Управление по коммуникациям Турецкой Республики / Others
29 января 2021 г.

Со времен Первой Карабахской войны (1992-1994 гг.) и по сей день более 4000 азербайджанцев считаются пропавшими без вести. Об этом, как сообщает Report.Az, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. «Армения должна предоставить данные о них», – подчеркнул советник главы государства.

Гаджиев выступил с подобным требованием на онлайн-семинаре, посвященном итогам армяно-азербайджанской войны и перспективам регионального сотрудничества в постконфликтный период. В мероприятии также принял участие директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине и Узбекистане Джон Хербст.

Помощник президента отметил, что армяне, проживающие в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, являются полноправными гражданами этой страны, но они обязаны признать верховенство законов Азербайджана и его Конституцию.

Также Гаджиев подтвердил, что следственные органы республики объявили в розыск 300 человек, виновных в преступлениях Первой и Второй Карабахской войны (2020 г.). 62 боевика, которые перешли государственную границу Азербайджана после подписания трехстороннего мирного соглашения 10 ноября с целью нападения на позиции Баку, не являются военнопленными, подчеркнул чиновник.

Отвечая на вопрос о роли Минской группы ОБСЕ в постконфликтный период, Гаджиев сказал, что она может помочь определить меры по укреплению доверия между двумя сторонами.

В завершении выступления Хикмет Гаджиев добавил, что свой вклад в восстановление и региональную интеграцию освобожденных территорий Азербайджана инвестициями и участием в развитии инфраструктуры могут внести американские компании.

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