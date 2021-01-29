ПОЛИТИКА
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Обвал валюты, голод и COVID-ограничения привели к беспорядкам в Ливане
Протестные акции в Триполи вылились в жестокие столкновения. Пострадало более 200 человек. Митингующие противостоят ливанской армии и полицейским. Причиной волнений стало недовольство экономическим кризисом и ограничительными мерами, которые ввели всвязи с ростом числа инфицированных COVID-19 #Ливан #COVID #протесты
Обвал валюты, голод и COVID-ограничения привели к беспорядкам в Ливане / Others
29 января 2021 г.
Истории
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