Обвал валюты, голод и COVID-ограничения привели к беспорядкам в Ливане

Протестные акции в Триполи вылились в жестокие столкновения. Пострадало более 200 человек. Митингующие противостоят ливанской армии и полицейским. Причиной волнений стало недовольство экономическим кризисом и ограничительными мерами, которые ввели всвязи с ростом числа инфицированных COVID-19 #Ливан #COVID #протесты