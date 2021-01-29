Школа №14 в Хасавюрте республики Дагестан находится в аварийном состоянии, а родители учеников отказываются пускать их на занятия, сообщает ННТ. Жители города требуют построить новое здание.

«Огромные трещины в стене, сыплющаяся штукатурка и шаткий пол. Картина не для слабонервных. Но в этом корпусе, к счастью, дети не учатся. Занятия проходит в двух других прилегающих корпусах. Это и беспокоит родителей. По их словам, если центральное здание обрушится, то это не может не сказаться на соседних, где и проходят уроки», – говорится в репортаже телеканала.

Решением Хасавюртовского суда проведение занятий в здании аварийного корпуса было запрещено в 2018 году. Других школ в микрорайоне нет, поэтому в полуразрушенном учебном заведении уроки проходят в три смены.

Однако порядка 1,5 тыс. детей не посещают школу уже третий день: два других крыла, в которых, как уверяют местные жители, был проведен «только косметический ремонт», тоже малопригодны для проведения уроков. Так ли это на самом деле, выяснит экспертиза.

Ситуацию взял под личный контроль мэр города Корголи Корголиев. «Необходимо отметить, что корпус СОШ №14, в котором не были проведены работы по сейсмоусилению, закрыт, занятия там не ведутся. По самому зданию несколько раз проводились экспертизы, на основании которых направлялись обращения к предыдущим руководителям республики. В 2020 году была проведена очередная экспертиза и мы направили предложения на имя главы Дагестана как по данной школе, так и по ряду других учреждений, которые также нуждаются в ремонте. Есть заявки города по постройке и новых учебных заведений», – сказал глава Хасавюрта.

Корголиев отметил, что вопрос строительства новой школы сейчас стоит особенно остро и в силу других причин. В микрорайоне нет места, так как земельные участки поблизости застроены коммерческими объектами. «Те участки, на которых эти объекты были возведены незаконно, мы будем изымать в судебном порядке. Это даст нам возможность предложить республиканской власти территорию для возведения новой школы на месте СОШ №14 в соответствии со всеми современными нормативами», – подчеркнул он.

О строительстве в городе новой школы на 900 мест и четырех пристроек на 150 мест к общеобразовательным учреждениям 15 января сообщал врио главы республики Сергей Меликов во время рабочего визита в Хасавюрт.