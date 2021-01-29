Главврача и его заместителя отправили в СИЗО: следствие считает, что они на протяжении двух лет выдавали фальшивые справки об инвалидности сотрудникам МВД, МЧС, Росгвардии и других силовых структур. Обвиняемые просили о домашнем аресте

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу в СИЗО начальника федеральной ведомственной поликлиники №1, обслуживающей сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и других силовых структур. Александра Михайлова и его заместителя по диспансерной работе Дмитрия Дорофеева обвиняют в получении крупной взятки за выдачу фальшивых справок об инвалидности, сообщили 28 января в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Органами предварительного следствия установлено, что Михайлов и Дорофеев и трое гражданских лиц не позднее 1 января 2020 года создали организованную группу. «Помощники» должны были находить увольняющихся или уволенных из правоохранительных органов на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, и желающих оформить инвалидность, чтобы получить единовременные страховые выплаты, а также дополнительное социальное содержание.

По версии следствия, своим «клиентам» они предлагали за 200 тыс. рублей оказать содействие в оформлении инвалидности 3-й степени с последующим получением соответствующих выплат. Благодаря чему как минимум трое бывших сотрудников правоохранительных органов смогли получить страховые выплаты от страховой компании «СОГАЗ» на сумму чуть более 688,1 тыс. рублей.

Сотрудники УСБ считают, что нелегальная схема работала на протяжении двух лет. Услугами руководства лечебницы успели воспользоваться минимум сто раз. В ходе обысков в квартирах шестерых подозреваемых и на других адресах были обнаружены печати, документы и техника, которая использовалась для работы с сертификатами, а также порядка четырех миллионов рублей наличными в валюте.

О коррупции в ведомственной поликлиники ГУ МВД стало известно 26 января из официального сообщения силового ведомства. В тот же день в медучреждении прошли обыски, а сотрудники больницы, задействованные в коррупционной схеме, задержаны. Михайлов, Дорофеев и их защитники на суде возражали, просили избрать более мягкую меру пресечения, в частности домашний арест.