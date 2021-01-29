Доходы крупнейших российских рантье в 2020 году сократились на 24% и составили всего 5,8 млрд долларов, сообщает Forbes. Для сравнения, в 2019 году аренда принесла 7,7 млрд долларов.

Издание в 17-ый раз составило рейтинг «королей российской недвижимости». Подобный спад стал рекордным за всю историю Forbes. «Это и понятно: несколько месяцев в стране не работали торговые центры, заполняемость гостиниц достигла минимального уровня 10%, а удаленная работа подстегнула рынок субаренды и заставила поволноваться владельцев бизнес-центров», – объяснили авторы исследования причины аномального падения доходов.

Главными бенефициарами пандемийного 2020 года стали владельцы складов, ставших особенно востребованными на фоне роста онлайн-продаж. Стрит-ретейлу, общепиту и гостиницам повезло меньше: из-за коронавирусных ограничений практически исчез турпоток. Многие торговые точки на самых популярных направлениях Москвы (Камергерский переулок, Арбат) закрылись.

Владельцы офисов по сравнению с ними чувствовали себя в 2020 году чуть более уверенно. Для собственников коммерческой недвижимости год также прошел лучше, чем ожидалось: все благодаря банковским ссудам.

Места между крупнейшими владельцами недвижимости России распределились следующим образом:

1. «Киевская площадь» (Год Нисанов и Зарах Илиев) – $1,28 млрд;

2. «Ташир» (Самвел Карапетян) – $585 млн;

3. «Сафмар» (Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев) – $460 млн;

4. Ingka Centres (Stichting INGKA Foundation) – $330 млн;

5. О1 Properties (Валерий Михайлов, Павел Ващенко) – $295 млн;

6. Enka (семья Тара) – $290 млн;

7. Crocus Group (Араз Агаларов) – $240 млн;

8. «Абсолют» (Александр Светаков) – $190 млн;

9. «Комплексные инвестиции» (Алексей и Юрий Хотины) – $190 млн;

10. Raven Property Group (Глин Хирш и другие) – $190 млн.

Турецкая Enka фигурирует в списке уже не первый год. Холдингу принадлежат «Башня на Набережной» в «Москва-Сити» (266 500 кв. м) и торговый и бизнес-центр «Кунцево» (245 000 кв. м). В августе прошлого года Enka приобрела за 2,7 миллиарда рублей бывшее здание Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Москве, общей площадью около 23 000 кв. м.

Новый проект Enka – медицинский комплекс в Ленинградской области на 20 000 пациентов в год, в который войдут онкоцентр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины. Строительство завершится в 2022 году.