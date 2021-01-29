ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Экс-президенту Януковичу предъявлено обвинение в госизмене
Беглого президента Украины Виктора Януковича обвиняют не только в госизмене, но и многочисленных экономических преступлениях, коррупции и незаконном завладении госимуществом
Экс-президенту Януковичу предъявлено обвинение в госизмене
Фото: Reuters / Reuters
29 января 2021 г.

Генпрокуратура Украины предъявила экс-президенту страны Виктору Януковичу обвинения в госизмене за «Харьковские соглашения» 2010 года, сообщает Vesti.Ua со ссылкой на пресс-службу офиса ГПУ.

«Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации», – сказано в заявлении.

По версии ведомства, в результате подписанных Януковичем документов «был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к его уменьшению и выводу».

Экс-президента также обвиняют в незаконном завладении резиденциями «Межигорье» и «Сухолучье», фальсификации результатов выборов, преступлениях в отношении протестующих в 2014 году, многочисленных экономических преступлениях и коррупции.

19 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отклонила жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказала в заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконной приватизации резиденции «Межигорье».

Янукович покинул Украину в результате Революции достоинства 2013-2014 годов. С того времени он находится в России.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us