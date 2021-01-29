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Реальные доходы россиян стали ниже «докрымского» уровня на 10%
По оценке Росстата, на фоне пандемии реальные располагаемые доходы граждан РФ по итогам 2020 года упали на 3,5%, а число живущих за чертой бедности выросло на 400 тыс. человек. Сейчас таких россиян – 19,6 млн
Реальные доходы россиян стали ниже «докрымского» уровня на 10%
Реальные доходы россиян стали ниже «докрымского» уровня на 10% / Others
29 января 2021 г.

Реальные располагаемые денежные доходы жителей России по итогам 2020 года сократились на 3,5% в годовом выражении, информирует РБК со ссылкой на данные Росстата. Правительство ожидало их снижения на 3%.

С 2014 по 2017 год реальные доходы населения России снижались, в 2018 году показали рост на 0,1%, а в 2019 году выросли на 1%.

Как отмечает РБК, по итогам 2020 года реальные доходы отстают на 10,6% от уровня 2013 года – последнего года устойчивого роста доходов.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян должны были снизиться на 3% в 2020 году и на столько же вырасти в 2021-м.

На фоне спада реальных располагаемых доходов численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам января-сентября 2020-го достигла 19,6 миллиона человек (13,3% от всего населения). Это больше, чем за аналогичный период предыдущего года (19,2 миллиона человек, или 13,1% населения).

Между тем эксперты не ожидают быстрого восстановления реальных располагаемых доходов: по их мнению, после небольшого отскока в 2021 году произойдет значительный риск их стагнации.

Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в докладе «Год ковида: предварительные итоги десятилетия» констатировал: реальные располагаемые доходы в России находятся, как и экономика в целом, в периоде долгосрочной стагнации. По его словам, пандемический кризис привел к резкому снижению экономической активности и шоковому сжатию спроса в крупных секторах экономики (торговля, сфера услуг, туризм, перевозки и др.).

Как отметил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, во второй половине 2020 года наблюдались ускорение инфляции и девальвация рубля, и это привело к увеличению стоимости импорта и к снижению доступности товаров для россиян.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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