Преподаватель московского вуза уволен за поддержку Навального

Преподавателя московского театрального института Артема Назарова уволили после задержания на акции протеста. В приказе, который подписан ректором вуза, в качестве причины указан «аморальный поступок, который несовместим с продолжением данной работы». Помимо этого, говорится в документе, преподаватель «утратил доверие» руководства #Россия #протест #увольнение