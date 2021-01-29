ПОЛИТИКА
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Преподаватель московского вуза уволен за поддержку Навального
Преподавателя московского театрального института Артема Назарова уволили после задержания на акции протеста. В приказе, который подписан ректором вуза, в качестве причины указан «аморальный поступок, который несовместим с продолжением данной работы». Помимо этого, говорится в документе, преподаватель «утратил доверие» руководства #Россия #протест #увольнение
Преподаватель московского вуза уволен за поддержку Навального / Others
29 января 2021 г.
Истории
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