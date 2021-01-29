Средний уровень числа безработных в России за 2020 год составил 4 млн 321 тысячу человек, что на 24,7% выше показателя за предыдущий год. Такие предварительные данные приводятся в опубликованном 28 января докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

В декабре прошлого года число неработающих россиян составляло около 4,433 млн человек, что на 4% меньше, чем в ноябре 2020 года. При этом по сравнению с декабрем 2019 года уровень безработицы вырос на 27,6%. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020-м составила 5,9%.

Зарегистрированных безработных в декабре 2020-го, согласно данным Росстата, было 2,8 млн человек, из них 1,3 млн россиян получали пособие по безработице.

Федеральный бюджет на 2021 год предполагает, что безработица в России к концу года снизится до 5,2 %, что соответствует «естественному» уровню. В 2022 году, как ожидают в Минэкономразвития, этот показатель составит 4,7%, в 2023 году – 4,6%.

28 января на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр труда Антон Костяков отметил, что численность безработных в стране снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн. Глава ведомства отметил, что ситуация на рынке труда стабилизируется.

Ранее стало известно, что к началу декабря 2020 года число безработных жителей в аннексированном Россией Крыму увеличилось в 9,2 раза по сравнению с данными на начало года. Об этом говорилось в проекте регионального комплекса мер по восстановлению численности занятого населения.