КУЛЬТУРА
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Саудовская студентка изобрела систему управления автомобилем для глухих
По ее словам, система позволит примерно 644 миллионам глухих во всем мире уверенно управлять автомобилями в плотном дорожном потоке, даст им возможность «воспринимать звуки через зрение»
Саудовская студентка изобрела систему управления автомобилем для глухих
Саудовская студентка изобрела систему управления автомобилем для глухих / Others
29 января 2021 г.

Cтудентка медицинского факультета Университета короля Сауда в Саудовской Аравии Ренад Хуссейн изобрела систему, помогающую глухим людям управлять автомобилем.

По словам девушки, решение состояло в том, чтобы найти акустические датчики, которые преобразовывают внешние звуки и посылают их водителю автомобиля через экран, с помощью которого глухой человек может идентифицировать окружающую обстановку. «Поскольку многие глухие люди неграмотны, я добавила цвета и изображения к датчикам. Это самый быстрый способ оповещения», – рассказала Ренад в интервью саудовскому телеканалу Al Akhbariya TV.

Она отметила, что в некоторых странах глухим запрещено водить машину, и именно это побудило ее задуматься о проблеме. По словам Ренад, «это изобретение позволит примерно 644 миллионам глухих людей во всем мире водить автомобили и даст им возможность воспринимать звуки через зрение», что «уменьшит риски, которым подвергаются как глухие, так и окружающие их люди».

За свое достижение студентка была награждена Кубком Всемирной организации интеллектуальной собственности как лучшая женщина-изобретатель в мире в 2020 году. Однако это не первый случай, когда Ренад удостаивается высокой оценки. В 2019-м она завоевала золотую медаль на Международной выставке изобретений и инноваций, а затем получила золотую награду на Корейской международной олимпиаде за лучшее изобретение в мире в 2020 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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