Прирост мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии в Турции, в 2020 году был самым высоким в стране – около 4,8 ГВт. По данным агентства Anadolu, общая установленная мощность по производству электроэнергии в стране к концу 2020 года достигла 95 ГВт, а по возобновляемым источникам энергии – 49,5 ГВт.

Рекордный рост числа новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, был большей частью вызван стремлением инвесторов вовремя запустить проекты для получения льготных тарифов в рамках Схемы поддержки возобновляемых источников энергии (YEKDEM), срок действия которой истекал 31 декабря 2020.

Как пишет Anadolu, половина дополнительных мощностей возобновляемых источников энергии в прошлом году была получена от гидроэлектростанций, а остальная часть приходилась на ветер, солнечную энергию и биомассу. При этом санкционированная поддержка солнечной энергии составляет 0,133 доллара США за кВт*ч. Для минимизации последствий воздействия пандемии COVID-19 действие Схемы было продлено до 30 июня 2021 года.

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в беседе с корреспондентом агентства подчеркнул, что к концу 2020-го доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны достигла 51,21%.

В Ассоциации предприятий солнечной энергетики (GENSED) отметили, что прирост мощности в этом году прогнозируется на уровне 1500 МВт по сравнению с 2020 годом, когда было дополнительно произведено всего 672 МВт на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19. С учетом прошлогоднего прироста общая мощность солнечной энергии в Турции достигла 6667 МВт к концу 2020 года.

«Доля солнечной энергии в общем производстве электроэнергии в Турции составляла 4% в прошлом году. В 2021 году мы ожидаем, что будет достигнута мощность 1500 МВт, а доля солнечной энергии в общем производстве электроэнергии вырастет до более чем 5%», – сказал глава GENSED Халил Демирдаг.