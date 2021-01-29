Доходы туристического сектора Турции в 2020 году на фоне пандемии сократились на 65,1% и составили $12,6 миллиарда, сообщил Институт статистики Турции (TÜİK).

Туризм – одна из наиболее пострадавших от пандемии сфер турецкой экономики, отмечают специалисты, однако даже коронавирус не смог серьезно повлиять на посещаемость страны после открытия границ. По данным TÜİK, почти $10 миллиардов из поступлений от туристического сектора в 2020 года составили личные расходы туристов, а $2,6 миллиона – расходы на турпакеты.

Средние расходы одного туриста на проживание в сутки составили $61, средние расходы иностранцев – $70, а средние расходы турецких граждан, прибывших из-за границы на отдых в Турцию, – $44.

Турция в 2020 году оставалась одним из основных туристических направлений для украинцев. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туристических агентств страны (TÜRSAB). «Даже в период пандемии первыми иностранцами, прибывшими в Турцию, стали граждане Украины. Это подняло наш моральный дух, помогло пережить трудные времена. Несмотря на эпидемию, Турцию за 10 месяцев посетили свыше 900 тыс. туристов из Украины», – отметил глава TÜRSAB Фируз Баглыкая.

В 2019 республику посетили 51,860 млн туристов, доходы составили $34,5 миллиарда. Таким образом доходы от сферы туризма в Турции в 2019 году выросли на 9,71% по сравнению с 2015 годом, и на 17% по сравнению с 2018-м.