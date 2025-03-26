Отношения между Украиной и Белым домом «вернулись на рельсы», заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Я думаю, что мы отлично общаемся с американцами, — цитирует слова украинского чиновника Reuters. — Я думаю, что мы снова на верном пути. <...> Мы показали, что серьезны, и американцы это поняли».

По его словам, два раунда переговоров о возможном прекращении огня, прошедшие в Саудовской Аравии, позволили Украине показать готовность к сотрудничеству с США.

Ермак обвинил Москву в том, что та навязывает свои условия, требуя, например, снятия санкций для восстановления экспорта. Он подчеркнул, что Украина настаивает на перемирии без условий.

Официальные сообщения из США, России и Украины гласят, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии стороны договорились о безопасной навигации в Черном море и прекращении ударов по энергетическим объектам. Однако более конкретные детали частичного перемирия остаются неясными.

Ермак выразил уверенность, что такие шаги помогут построить основу для устойчивого мира. [Президент США Дональд] Трамп, по его словам, искренне стремится завершить войну, в отличие от Москвы, которая не готова к реальным уступкам