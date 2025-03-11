ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Париж отвергает разоружение Украины
Французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что хорошо вооруженная Украина станет важным элементом будущей безопасности Европы, и призвал отвергнуть любые идеи ее демилитаризации
Париж отвергает разоружение Украины
Себастьен Лекорню / Reuters
11 марта 2025 г.

Франция выступает против демилитаризации Украины и считает, что ее армия должна стать частью будущей системы безопасности Европы. Об этом заявил министр обороны Себастьен Лекорню, его слова приводит The Guardian.

Лекорню подчеркнул, что Париж отвергнет любые призывы к разоружению Украины. «Франция откажется от любой демилитаризации украинской армии», — заявил он.

11 марта министр открыл Парижский форум по обороне и стратегии, который собрал более 30 глав армий. Главной темой встречи стала поддержка Украины в рамках возможного мирного урегулирования с Россией.

Лекорню отметил, что Европа вступила в новый исторический период, который отличается как от холодной войны, так и от эпохи «мирных дивидендов», когда ведущие державы борются за влияние.

Касаясь позиции США, министр подчеркнул, что обсуждения на форуме затронут защиту восточного фланга НАТО, особенно если вклад «некоторых стран – или одной страны в частности» будет сокращен.

Что касается Украины, Лекорню заявил, что необходимо тщательно планировать возможное прекращение огня, учитывая, что Россия «имеет опыт несоблюдения подобных соглашений».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что встреча начальников штабов будет посвящена возможному развертыванию европейских сил в Украине. Он уточнил, что речь не идет об отправке войск на фронт, а о гарантиях соблюдения мира после его установления.

Макрон также подчеркнул, что условия прекращения войны не должны означать де-факто капитуляцию Украины, а установленный мир должен обеспечивать безопасность всей Европы.

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