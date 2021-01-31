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Турецко-российский мониторинговый центр начал работу в Азербайджане
Официальная церемония открытия турецко-российского совместного мониторингового центра по Карабаху состоялась в Азербайджане. В ней приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Гараосманоглу и заместитель министра обороны России Александр Фомин. Цель центра – контролировать выполнение пунктов трехстороннего соглашения, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года #Карабах #Турция #Россия
Турецко-российский мониторинговый центр начал работу в Азербайджане / Others
31 января 2021 г.
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