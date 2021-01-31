ПОЛИТИКА
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В Якутске акция в поддержку Навального прошла при -42
Десятки протестующих вышли на городскую площадь Якутска, чтобы поддержать оппозиционного политика Алексея Навального. Акция состоялась при температуре -42 градуса Цельсия. Согласно официальному сообщению, местная полиция задержала 14 протестующих. Митинги оппозиции запланированы по всей России. Полиция заявила, что акции протеста не санкционированы и будут разогнаны #Якутск #Навальный #протест
В Якутске акция в поддержку Навального прошла при -42 / Others
31 января 2021 г.
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