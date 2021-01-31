В Якутске акция в поддержку Навального прошла при -42

Десятки протестующих вышли на городскую площадь Якутска, чтобы поддержать оппозиционного политика Алексея Навального. Акция состоялась при температуре -42 градуса Цельсия. Согласно официальному сообщению, местная полиция задержала 14 протестующих. Митинги оппозиции запланированы по всей России. Полиция заявила, что акции протеста не санкционированы и будут разогнаны #Якутск #Навальный #протест