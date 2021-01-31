31 января 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Париж: Митинг против нового закона привел к столкновениям с полицией
Массовый митинг против так называемого «Закона о глобальной безопасности» в Париже привел к ожесточенным столкновениям с силовиками. Полиция применила водометы и резиновые дубинки, чтобы разогнать митинг на площади Республики. Критики закона опасаются, что он усложнит поиск доказательств жестокости силовиков, поскольку ограничивает съемку правоохранителей и публикацию доказательств в социальных сетях #Франция #Париж #протест
Париж: Митинг против нового закона привел к столкновениям с полицией / Others
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