Париж: Митинг против нового закона привел к столкновениям с полицией

Массовый митинг против так называемого «Закона о глобальной безопасности» в Париже привел к ожесточенным столкновениям с силовиками. Полиция применила водометы и резиновые дубинки, чтобы разогнать митинг на площади Республики. Критики закона опасаются, что он усложнит поиск доказательств жестокости силовиков, поскольку ограничивает съемку правоохранителей и публикацию доказательств в социальных сетях #Франция #Париж #протест