Брюссель почти полвека держал Турцию в предбаннике, придумывая различные поводы и отмазки, чтобы не пускать ее в Европейский союз. Одним из главных «тормозов» вступления Турции в ЕС выступала Франция. Тем не менее, совсем отталкивать Анкару никто не хотел и не мог.

Американцы с одной стороны, британцы – с другой убеждали Европу в том, что Турция – важный член НАТО, вторая по мощности армия, и без нее решать геополитические кризисы на Ближнем Востоке невозможно. Ведь Турция – это не только военная сила, но и транзитный пункт и зона развертывания натовских сил.

Рациональные и прагматичные отношения с ЕС длились довольно долго, пока Анкара не стала открыто заявлять о своих приоритетах на южных и восточных рубежах страны. Ладно, если бы еще этот курс просто расходился с интересами таких ведущих стран ЕС, как Франция и Германия, поддерживающих боевиков террористической РПК, ОНС, гюленистов и остальных противников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вся «соль» в том, что политика Турции начала приносить ей плоды и укреплять ее. В Сирии вся оппозиция перешла под патронаж турецкого спецназа, боевики ОНС вытеснены с приграничных зон. В Ливии у Правительства национального согласия при всей словесной поддержке Рима есть одна реальная опора – Турция. Последняя смогла закрепиться по всей Северной Сирии и имеет влияние почти на половину Ливии.

Вдобавок к этому, турецкий флот берет под контроль Средиземноморье и охраняет там перспективные газовые проекты. Еще ранее, в 2017-м, Турция открыла крупнейшую военную базу в Сомали. А три года спустя зашла со своими наблюдателями в Карабах – зону ответственности Франции, сопредседателя Минской группы.

В ответ на усиливающуюся и продавливающую линию Турции Париж разжигал туркофобию в Елисейском дворце. Эти разногласия сопровождались также эмоциональными репликами с обеих сторон. Французского лидера Эмманюэля Макрона явно задели слова Эрдогана.

Джумхурбашканы однажды сказал, что рак мозга присутствует не в НАТО, как говорит Макрон, а у него самого. В другой раз, когда французский президент защитил карикатурщиков на пророка Мухаммада, Эрдоган порекомендовал ему обследоваться на предмет психической болезни. Будучи виновным в обоих скандалах, Макрон, возомнивший себя новым Наполеоном и ждущий момента, когда он возглавит Европу после ухода Меркель, все-таки не смог отомстить Эрдогану.

Летом-осенью он, пользуясь турецко-греческими разборками из-за месторождений газа у Кипра и островов в Эгейском море, собрал «армаду» из Кипра, Греции, Испании, Италии, Португалии. Но в итоге Париж не смог потеснить Анкару ни военным путем, ни санкциями, которые заблокировали в ЕС немцы и венгры.

Говоря о том, что нападки Парижа были безрезультатными, стоит отметить, что и самой Анкаре большой выгоды вражда с европейскими партнерами не сулила. Дело даже не во Франции, которая не входит в пятерку главных торговых партнеров Турции, а в ЕС, куда направлена половина торговли Анкары. Евросоюз – единый организм, единое таможенное пространство. Так что рассчитывать на то, что ты оборвешь контакты с Парижем и будешь в нормальных отношениях с Берлином, не приходится.

Так или иначе, разум возобладал по обе стороны Босфора. В середине января в Долмабахче поступило сообщение, написанное от руки: «Дорогой Тайип, давайте поговорим! С нетерпением жду вашего ответа о видеоконференции». Макрон решил пойти на мировую. И хотя инициатором нормализации стал он, зерно мудрости в его сердце посеял Эрдоган, пожелавший в канун Нового года французу выздороветь от коронавируса.

Если говорить о геополитической стороне вопроса, то сейчас у Турции стимулов к нормализации отношений с ЕС еще больше. Команда Джозефа Байдена не так терпимо относится к Турции, как администрация Дональда Трампа. Так что потенциальная поддержка Вашингтоном Брюсселя и Парижа в конфликте с Анкарой могла нести определенные риски. При этом ясно, что внутри ЕС все еще нет консенсуса в отношении Турции. В то время как Венгрия выступает за «дружбу», Берлин опасается миллионного потока сирийских беженцев, поэтому Ангела Меркель будет и дальше блокировать санкции.

Обмен благими пожеланиями между Парижем и Анкарой – лишь начало возможной всеобъемлющей нормализации отношений Турции и ЕС. Для этого предстоит разобраться с делимитацией границ и месторождений между Турций и Грецией/Кипром, разрешить разногласия по Ливии и поставить точку в вопросе поддержки Европой террористов из ОНС (YPG) в Сирии. Пока эти проблемы остаются открытыми, о полноценных союзнических отношениях Турции и ЕС говорить рано, тем более о вступлении Анкары в ряды блока.