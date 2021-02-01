Виртуальный музеймозаики Зеугма в Газиантепе в 2020 году посетил 1 миллион человек. Об этом сообщил директор музея Озгюр Чомак. Выставочное пространство, обладающее одной из самых богатых в мире коллекций, в прошлом году из-за противоэпидемических ограничений гости в основном посещали в онлайн-режиме.

Музей общей площадью 30 тыс. кв. м был открыт 9 сентября 2011 года. Его символом является античная мозаика цыганской девушки. Ее глаза расположены таким образом, что создается впечатление, будто они смотрят на каждого зрителя. Для уникального панно отведено специально охраняемое помещение.

В музее также можно увидеть такие экспонаты, как статуя римской эпохи Марса, фонтаны древнеримской эпохи, мозаики, найденные археологами на раскопках домов богачей на берегах Евфрата и другие.

Ранее сообщалось, что исторические достопримечательности Турции летом 2020 года посетили 3 миллиона 10 тысяч человек.

Согласно информации Министерства культуры и туризма, музеи и древние руины, до начала летнего сезона не принимавшие посетителей из-за пандемии коронавируса, за июнь-август посетили больше 3 миллионов местных и иностранных туристов. При этом предпочтение путешественники отдавали достопримечательностям на открытом воздухе, нежели музеям.

Самой популярной исторической достопримечательностью Турции стал Иераполь – античный город, развалины которого находятся в 17 км от турецкого города Денизли. Его посетили 233 185 человек. На втором месте рейтинга – музей Мевляны (Джалаладдина Руми) в Конье (198 490 человек). Античный Фазелис в Анталье, являющийся старейшим ликийским городом Турции, посетили 128 673 человека.