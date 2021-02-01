Как в кино: инспектор ГИБДД запрыгнул в машину нарушителя на ходу

Инспекторы ГИБДД Рустам Алиев и Александр Белов задержали пьяного водителя в Керчи. Машина привлекла внимание сотрудников Госавтоинспекции опасными маневрами на дороге. На требование остановиться водитель не отреагировал. Автоинспектор Алиев догнал автомобиль на светофоре, ухватился за открытую дверь движущейся машины, запрыгнул внутрь и вынудил нарушителя остановиться, после чего задержал его. На водителя и владельца авто составлены протоколы и заведено дело #Керчь #ГИБДД #ДТП