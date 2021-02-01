Сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение четырех объектов российской армии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Overt Defence, который изучил данные американского Военно-морского аналитического центра.

Согласно сценарию, польская армия, входящая в состав НАТО, должна нейтрализовать российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы не дать Москве возможность вести «ограниченную ядерную войну». Для этого, как пишет издание, предлагается использовать опыт уничтожения иракских «Скадов» Р-17 во время войны в Персидском заливе.

Кроме того, отмечается, что силы альянса способны нанести ущерб инфраструктуре порта Балтийск и присутствующим там кораблям Балтийского флота.

Основным барьером для захвата Калининградской области авторы сценариев называют российские системы ПВО С-400. Они покрывают большую часть воздушного пространства Польши и угрожают любой поддержке с воздуха со стороны НАТО, поэтому системы также нужно уничтожить. Также после устранения всех препятствий альянсу необходимо «ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии».

Авторы статьи подчеркивают, что скорость и внезапность играют в этой операции ключевую роль. Силам, сосредоточенным на границе с Россией, предстоит пересечь местность, полную густых лесов и озер. В стремительном наступлении должны участвовать лучшие польские военные части численностью 30 тысяч солдат.

Тем не менее передислокация российской артиллерии из города Гусев и концентрированные артиллерийские удары могли бы эффективно затормозить продвижение частей польской армии еще до пересечения границы. Последним шагом к «решительной победе» и «достижению стратегических целей» станет уничтожение оставшихся российских силовых элементов в регионе.

В заключении статьи говорится, что на данный момент полномасштабная война в Калининградской области крайне маловероятна. Сценарий разработан как теоретический.

В ответ руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что описанный американскими экспертами сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области — это фантазия. «Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различных экспертов и институтов. Назвать их больше как фантазиями никак не получается», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее Минобороны Швеции опубликовало серию роликов под общим названием «Когда начнется война». РФ изображена потенциальным врагом в вооруженных конфликтах, в частности в борьбе за арктические ресурсы. В них также рассматриваются различные сценарии войны, а также рассказывается, что делать в таком случае мирному населению.

Причиной вооруженного столкновения названы ресурсы, расположенные на Севере, доступ к которым стал возможным благодаря глобальному потеплению. Именно они приведут к борьбе ведущих держав за возможности района как транспортного коридора и источника природных ресурсов.