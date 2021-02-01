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В США назвали сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
Согласно сценарию, армия Польши должна нейтрализовать российские ракеты «Искандер», чтобы не дать Москве возможность вести «ограниченную ядерную войну». Основным барьером для захвата Калининградской области  называются системы ПВО С-400
В США назвали сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
Фото: Informing.ru / Others
1 февраля 2021 г.

Сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение четырех объектов российской армии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Overt Defence, который изучил данные американского Военно-морского аналитического центра.

Согласно сценарию, польская армия, входящая в состав НАТО, должна нейтрализовать российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы не дать Москве возможность вести «ограниченную ядерную войну». Для этого, как пишет издание, предлагается использовать опыт уничтожения иракских «Скадов» Р-17 во время войны в Персидском заливе.

Кроме того, отмечается, что силы альянса способны нанести ущерб инфраструктуре порта Балтийск и присутствующим там кораблям Балтийского флота.

Основным барьером для захвата Калининградской области авторы сценариев называют российские системы ПВО С-400. Они покрывают большую часть воздушного пространства Польши и угрожают любой поддержке с воздуха со стороны НАТО, поэтому системы также нужно уничтожить. Также после устранения всех препятствий альянсу необходимо «ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии».

Авторы статьи подчеркивают, что скорость и внезапность играют в этой операции ключевую роль. Силам, сосредоточенным на границе с Россией, предстоит пересечь местность, полную густых лесов и озер. В стремительном наступлении должны участвовать лучшие польские военные части численностью 30 тысяч солдат.

Тем не менее передислокация российской артиллерии из города Гусев и концентрированные артиллерийские удары могли бы эффективно затормозить продвижение частей польской армии еще до пересечения границы. Последним шагом к «решительной победе» и «достижению стратегических целей» станет уничтожение оставшихся российских силовых элементов в регионе.

В заключении статьи говорится, что на данный момент полномасштабная война в Калининградской области крайне маловероятна. Сценарий разработан как теоретический.

В ответ руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что описанный американскими экспертами сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области — это фантазия. «Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различных экспертов и институтов. Назвать их больше как фантазиями никак не получается», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее Минобороны Швеции опубликовало серию роликов под общим названием «Когда начнется война». РФ изображена потенциальным врагом в вооруженных конфликтах, в частности в борьбе за арктические ресурсы. В них также рассматриваются различные сценарии войны, а также рассказывается, что делать в таком случае мирному населению.

Причиной вооруженного столкновения названы ресурсы, расположенные на Севере, доступ к которым стал возможным благодаря глобальному потеплению. Именно они приведут к борьбе ведущих держав за возможности района как транспортного коридора и источника природных ресурсов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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