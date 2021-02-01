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РФ в 2020-м установила рекорд по числу выданных иностранцам паспортов
В тройку стран-лидеров по количеству новых обладателей российских паспортов вошли Украина, Таджикистан и Казахстан. Предыдущий пик выдачи гражданства РФ пришелся на 2005 год — тогда его получили более полумиллиона иностранцев
РФ в 2020-м установила рекорд по числу выданных иностранцам паспортов
Фото: Reuters / Others
1 февраля 2021 г.

Гражданство РФ в 2020 году получило рекордное за 15 лет число иностранцев — 656,3 тысячи человек, пишет «Лента.Ру», ссылаясь на поступившие в редакцию результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенного на основе статистики МВД.

Большая часть мигрантов, согласно данным, – выходцы из Украины (62,4%), Таджикистана (9,7%) и Казахстана (6,6%). Кроме того, гражданами России стали 203 человека из Германии, 148 уроженцев США, 32 британца, 19 канадцев, семь швейцарцев и один японец.

В исследовании отмечается, что с каждым годом Россия предоставляет гражданство все большему числу людей. Предыдущий пик выдачи паспортов РФ пришелся на 2005 год – тогда их получили более полумиллиона иностранцев.

Прирост, по мнению экспертов, связан со смягчением миграционной политики и возможностью получить гражданство в упрощенном порядке, поскольку такая возможность есть у носителей русского языка, окончивших российские вузы иностранцев и высококвалифицированных специалистов.

Ранее стало известно, что Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов, их количество в стране составило 12 миллионов. Согласно докладу Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), в 2020 году две трети всех мигрантов в мире жили в 20 странах. При этом главным направлением для них стали США, где в прошлом году насчитывался 51 миллион мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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