В ежегодный мировой рейтинг ведущих аналитических центров Global Go To Think Tank Index Report 2020 вошли две турецкие организации: Турецкий фонд экономических и социальных исследований (TESEV) и Ассоциация либерального мышления (ALT). В региональном списке лучших исследовательских центров значатся 13 институтов из Турции.

Составленный уже в 14-ый раз рейтинг был опубликован 28 января 2021-го. Он является результатом исследований Пенсильванского университета (США) при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках программы «Аналитические центры и гражданское общество». В ходе работы анализируется деятельность 11 175 центров по всему миру, а в списки лучших попадают лишь 150.

TESEV и ALT заняли 40-е и 89-е места соответственно в списке лучших аналитических центров мира без учета США; в версии с американскими институтами они расположились на 79-ой и 90-ой позициях. В рейтинге «Лучшие аналитические центры Ближнего Востока и Северной Африки» TESEV находится на 10-м, а ALT – на 17-м месте. Помимо них в данный список вошли следующие турецкие организации: Центр исследования экономики и зарубежной политики (EDAM; 16-е место), Европейская инициатива стабильности (ESI; 20-е место), Центр исследований Аль-Урдун Аль-Джадид (UJRC; 45-е место), Организация международных стратегических исследований (USAK; 46-е место), Центр экономических, политических и стратегических исследований (TESAM; 69-е место), Центр экономических и стратегических исследований Турции (75-е место), Турецкий фонд исследования экономической политики (77-е место), Аль-Шарк Форум (80-е место), Стамбульский центр политики при университете Сабанджи (88-е место), Центр стратегических исследований (SAM; 90-е место) и Стратегический центр исследований Фикер (99-е место).

Турецкий фонд экономических и социальных исследований также вошел в число лучших аналитических центров, оказывающих влияние на государственную политику (27-е место), а Центр исследования экономики и зарубежной политики Турции – в топ-рейтинге организаций с бюджетом менее 5 миллионов долларов (21-е место).

Стоит отметить, что в глобальных списках «мозговых фабрик» немало российских институтов: Московский центр Карнеги (19-е место без США; 26-е место включая США), Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН; 33-е место в обоих рейтингах) и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО; 124-е место в рейтинге с США).

Также в списки рейтинга вошли украинский Центр Разумкова (32-е и 40-е места) и три азербайджанских «фабрики мысли»: Центр экономического и социального развития (CESD; 62-е и 151-е место), Центр исследований Кавказа (CRRC; 134-е место в списке без США) и Центр стратегических исследований (133-е место в списке с США). CESD вошел в топ-5 лучших независимых аналитических центров мира.