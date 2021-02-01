Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios на HBO, что он был «шокирован» действиями толпы сторонников Дональда Трампа, устроившей штурм здания Капитолия 6 января 2021 года. По словам украинского лидера, он «даже и предположить не мог», что подобное могло произойти в США, а сам инцидент значительно навредил имиджу страны как главного «двигателя демократии за рубежом».

Беспорядки в Вашингтоне отозвались эхом за пределами Америки, обеспокоив союзников и страны, где демократия «пока только зарождается» и для которых США является «источником безопасности и вдохновения», подчеркнул главы Украины.

«Я думаю, это стало сильным ударом по демократии США. Мы привыкли считать, что в Соединенных Штатах действует идеальный демократический институт, где власть передается мирно, без войн, переворотов, от одного президента к другому. В Украине мы пережили две революции... Мы понимаем, что такое может происходить в мире. Но что это могло произойти в Соединенных Штатах? Никто этого не ожидал. Я очень волновался. Я не хотел, чтобы у вас произошел переворот. После подобного миру будет очень трудно признать США символом демократии», – заметил Владимир Зеленский.

Он также рассказал о новых подробностях скандального телефонного разговора с Трампом в 2019 году, который стал основанием для первого импичмента против хозяина Белого дома. Экс-президента США обвинили в злоупотреблении своим положением с целью получения компрометирующих материалов на своего оппонента Джо Байдена, который в итоге выиграл выборы 2020.

Владимир Зеленский отметил, что он надеется перезагрузить американо-украинские отношения при новой администрации и ждет встречи с новым президентом Байденом.

6 января заседание конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано сторонниками Трампа, устроившими беспорядки в Капитолии. Полиция задержала более 50 участников штурма, четыре человека погибли.