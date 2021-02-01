Тысячи евреев-ортодоксов вышли на улицы Иерусалима в нарушение локдауна

Около 10 тысяч ультраортодоксальных иудеев собрались в воскресенье в Иерусалиме на похороны раввина. Массовое скопление скорбящих стало прямым нарушением действующего в Израиле локдауна. Полиция не стала препятствовать собравшимся, чтобы не провоцировать беспорядки и столкновения. Заболеваемость коронавирусом в Израиле продолжает расти, и это несмотря на вакцинацию трети населения #Израиль #похороны #COVID