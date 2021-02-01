ПОЛИТИКА
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Тысячи евреев-ортодоксов вышли на улицы Иерусалима в нарушение локдауна
Около 10 тысяч ультраортодоксальных иудеев собрались в воскресенье в Иерусалиме на похороны раввина. Массовое скопление скорбящих стало прямым нарушением действующего в Израиле локдауна. Полиция не стала препятствовать собравшимся, чтобы не провоцировать беспорядки и столкновения. Заболеваемость коронавирусом в Израиле продолжает расти, и это несмотря на вакцинацию трети населения #Израиль #похороны #COVID
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1 февраля 2021 г.
Истории
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