Крупнейшую биотехнологическую компания BGI, которая базируется в Шэньчжене, подозревают в связях с китайской армией и сборе биологического материала американцев для «установления мирового господства Китая в генной индустрии», пишет «Независимая газета». Издание анализирует публикации, в частности на сайтах CBS и Reuters, в которых утверждается: BGI предложила шести американским штатам, включая Нью-Йорк и Калифорнию, организовать сеть лабораторий по проведению тестов на коронавирус, где могли бы накапливаться данные.

Обзор более чем 40 общедоступных документов и научных работ на китайском и английском языках показал, что у BGI действительно есть связи с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Например, проводились исследования с участием ведущих китайских военных экспертов по суперкомпьютерам, респираторным заболеваниям.

По данным журналистов, с момента начала пандемии коронавируса нового типа компания BGI продала миллионы наборов тестов за пределы Китая, в том числе в Европу, Австралию и США. Акции дочерней компании BGI Genomics Co, которые котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, за последний год выросли вдвое в цене, в результате рыночная ее стоимость поднялась до девяти миллиардов долларов.

Высокопоставленные чиновники из службы безопасности США предостерегли американские лаборатории от использования китайских тестов из-за опасений утечки генетических данных в КНР, которая будет использовать их для своих собственных исследований. «Иностранные державы могут собирать, хранить и эксплуатировать биометрическую информацию от тестов на COVID», – заявил офицер контрразведки Билл Эванин. BGI отрицает подобный сценарий, но связь компании с китайской армией доказана документально и, соответственно, вызывает подозрения.

После заявления Эванина ни один из штатов не принял предложения группы BGI. «Мы дали совет не только каждому американцу, но и госпиталям, ассоциациям, клиникам. Учитывая, что это компания китайская, понимаем ли мы, куда это ведет? Ведь если организация узнает нынешнюю историю болезни людей через ДНК и другие данные, то она сможет диктовать терапию или лекарства для их лечения», – цитируют СМИ слова офицера.

МИД Китая в ответ заявил, что американские власти «беспардонно извратили китайскую политику взаимодействия военных и гражданских элементов».

«До сих пор никаких данных о программе создания биологического и химического оружия в Китае не было. Хотя, несомненно, там военно-биологические исследования проводят. Упоминается, что группа BGI связана с Университетом оборонных технологий и Военно-медицинским институтом. У любой армии есть военная медицина, и найти в гражданской фирме сотрудника, который когда-то учился в военном институте или работал в такой структуре, не трудно. Тем не менее, чтобы говорить о тесной аффилированности компании с армией, нужно знать, к примеру, какой процент ее выручки дают военные заказы. Данных на этот счет иностранные агентства пока не приводят», – прокомментировал ситуацию НГ ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин

14 января в Китай прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которой несколько месяце отказывали во въезде под разными предлогами. 31 января сотрудники ВОЗ осмотрели рынок морепродуктов в Ухане, где, как считается, и вспыхнула эпидемия коронавируса. Работа экспертов должна доказать факт заражения человека новым SARS-CoV-2 после употребления мяса экзотических животных.