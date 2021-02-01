Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела о самой большой сумме взятки за всю историю практики в России. По мнению Следственного комитета, депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов получил в общей сложности три миллиарда рублей. В коррупционной схеме ему помогали жена и 78-летняя теща, узнал «Коммерсант».

На первом судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение. Из него следует, что двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли наличные средства в качестве вознаграждения депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, который на тот момент был губернатором Челябинской области. Им предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20% процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. Ежемесячно эта сумма составляла 10 миллионов рублей. Через этот сейф, как полагают правоохранители, прошло около 1,5 миллиарда рублей, однако жену Белоусова привлекать к ответственности не стали, поскольку в теневом бизнесе мужа она участия вроде как не принимала. В итоге за несколько лет Белоусов получил разными способами 3,253 миллиарда рублей.

Справедливорос свою вину не признает. «Вину не признаю! Текст обвинения мне понятен, но его суть – нет. Я не понимаю, с каких пор политическая деятельность стала считаться преступлением», – заявил на заседании чиновник.

Его защита указывает, что бизнесменов привлекли к уголовной ответственности за хищения бюджетных средств при строительстве дорог в Челябинской области. Но они в ходе следствия заявили, что деньги были не похищены, а выплачены на взятки Белоусову и Юревичу. После этих показаний следствие позволило коммерсантам покинуть Россию. Также уехал из страны экс-губернатор. Таким образом, на скамье подсудимых находится только Белоусов.

Вадима Белоусова задержали 15 марта 2019 года, но суд тогда не стал арестовывать чиновника. Спустя несколько часов его отпустили.